Tempo instável na região Norte. Nesta segunda-feira (3), o sol brilha forte e faz calor à tarde no sul do Pará e no Tocantins. Ocorrem pancadas de chuva desde cedo em Roraima, leste do Amapá e no Acre. Nas demais áreas, faz sol, calor e acontecem pancadas de chuva isoladas com risco de raios a partir da tarde.

Na região, a temperatura mínima será de 17ºC e a máxima de 36ºC.

A umidade relativa do ar fica entre 30% e 95%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET.