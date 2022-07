Nos pênaltis: Brasiléia é bronze no Campeonato Brasileiro Escolar de Futsal 2022

Termina neste domingo, dia 31, o Campeonato Brasileiro Escolar de Futsal 2022, que acontece no Balneário de Camburiú, estado de Santa Catarina. Vários estados do Brasil tiveram seus representantes e o Acre não ficou de fora na categoria masculino e feminino.

O município de Brasiléia conseguiu uma das vagas e fez bonito no Campeonato. Esteve disputando ponto a ponto e se manteve no grupo principal até o final. Neste ano, o time da Escola Kairala José Kairala, disputou a medalha de bronze com a equipe de Brasília/DF.

O time do Kairala saiu na frente abrindo o placar no primeiro tempo, com um belo chute forte de David atingindo o ângulo esquerdo do goleiro. Mas, em uma jogada individual do time de DF pelo jogador Israel, conseguiu empatar o jogo.

Dvid abriu o placar para o KJK no início do primeiro tempo… Pouco depois, o jogador Israel do DF empatou… Emoção após marcar o gol para o KJK

Sem marcarem gols no segundo tempo, os times ficaram no empate de 01×01, indo para os pênaltis. O time de Brasiléia teve o jogador Kamel por ter recebido o segundo cartão amarelo, sendo expulso, fazendo com o de Brasília retirasse um de seus jogadores. A tensão ficou maior a cada chute marcado e a emoção foi ficando para os últimos chutes.

Os pênaltis foram inicialmente três para cada time e caso permanecesse empatado, seguiria para os chutes alternados. O primeiro chute foi desperdiçado pelo capitão do time de DF; Kailo foi o primeiro a chutar para o KJK e não dispensou abrindo o placar.

O segundo chute do DF foi defendido pelo goleiro André passando à dianteira. O chute chamado de ‘Match-Point’, ficou para o capitão Junior do KJK que marcou o segundo gol no ângulo direito, determinando o final e ficando o bronze neste ano.

O goleiro do KJK foi escolhido por ter sido o destaque no jogo, onde reconheceu a falha que levou o time para os pênaltis e conseguiu se redimir defendendo o chute que garantiu o terceiro lugar. Dos quase 50 times entre masculino e feminino, o Acre através do time do KJK de Brasiléia, se manteve na elite do Campenato Brasileiro Futsal 2022.

Assista o jogo completo a partir do 3:00:00 até 4:00:00

