O governador Gladson Cameli, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação, reitera seu respeito ao Poder Judiciário, esclarecendo que durante entrevista concedida ao programa Café com Notícias, da TV 5 (Band), na manhã desta segunda-feira (01), não manifestou-se com a intenção de ofender os profissionais do Poder Judiciário, às leis e ao sistema penal brasileiro.

Dessa forma, o governador Gladson Cameli manteve contato com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desembargador Francisco Djalma, para reafirmar seu compromisso com o Poder Judiciário, consciente da responsabilidade daqueles que são os guardiões dos direitos dos cidadãos acreanos e da justiça social.

Por fim, pela experiência do exercício de dois mandatos de deputado federal e um de senador da República, o governador Gladson Cameli manifesta-se a favor de reformulações legislativas e jurídicas necessárias para garantir aos cidadãos brasileiros o respeito aos seus direitos constitucionais durante sua atuação no âmbito profissional em todas as esferas de Poder.

Silvânia Pinheiro Diniz

Secretária de Estado de Comunicação

