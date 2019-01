Sessão Solene de Posse será realizada às 17h, no Plenário Poder Judiciário Acreano.

A Nova Administração do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), para o biênio 2019-2021, será empossada na próxima segunda-feira (4). A Sessão Solene de Posse será realizada às 17h, no Plenário do TJAC (2º piso do prédio-sede).

Tomará posse no cargo de presidente do TJAC, o desembargador Francisco Djalma; no cargo de vice-presidente, o desembargador Laudivon Nogueira; e no cargo de corregedor-geral da Justiça, o desembargador Júnior Alberto. Os desembargadores foram escolhidos para os respectivos cargos, por unanimidade, durante sessão do Pleno Administrativo, em 31 de outubro/2018.

Novo presidente

Filho de Geraldo Lourenço da Silva e Maria Oselita de Alencar Silva, Francisco Djalma da Silva é potiguar, natural de Alexandria (RN). É formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC). Foi nomeado juiz de Direito substituto em maio de 1988, iniciando o exercício na Comarca de Feijó (AC). Foi promovido por merecimento ao cargo de juiz de Direito de 1ª Entrância da Comarca de Brasiléia e empossado no cargo em março de 1991. Foi empossado no cargo de desembargador do TJAC em 05 de outubro de 2012. Veja a biografia completa.

Vice-presidente

Natural de Rio Branco (AC), Laudivon de Oliveira Nogueira é filho de Ladislau Nogueira e Sálua de Oliveira Nogueira. Foi aprovado para o cargo de juiz de Direito substituto em 1995 e iniciou na Comarca de Xapuri. Foi empossado no cargo de desembargador em 2014. É bacharel em Direito pela Universidade Federal do Acre, especialista em Direito Constitucional e em Direito Público pela Faculdade Integrada de Pernambuco; também é mestre em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Portugal. Veja a biografia completa.

Corregedor-geral

Natural de Brasiléia (AC), Júnior Alberto Ribeiro possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Acre e pós-graduação – MBA em Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Foi aprovado no cargo de juiz de Direito substituto do Poder Judiciário Estado do Acre, em 1995. Iniciou sua jurisdição na Comarca de Sena Madureira. Foi empossado desembargador em 2014, após ter sido escolhido pelo critério de merecimento. Veja a biografia completa.

Comentários