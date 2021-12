Nova diretoria do Sinjac traça planos para 2022, dentre eles, anistiar débitos dos sindicalizados

A Prefeitura de Brasiléia realizou nesta quarta-feira, 29, reunião para Elaboração do Plano Municipal de Saúde 2022- 2025.

A reunião aconteceu no Centro de Convivência do Idoso Andrelino Avelino da Silva e contou com a participação de toda equipe da saúde municipal, representante do Conselho de Saúde, Joana Bandeira, além dos Coordenadores das Unidades Básicas de Saúde de Brasiléia.

A enfermeira Kaline Gerônimo fala a respeito da reunião. “Hoje foi um momento onde a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com os coordenadores das Unidades Básicas de Saúde se reuniram para discutir sobre o Plano Municipal de Saúde, onde iremos discutir estratégias para melhorar nosso atendimento à saúde da população”, afirmou.

O secretário municipal de saúde, Francelio Bezerra falou da importância da Elaboração do Plano. ” Somente com ação conjunta, envolvendo toda equipe da saúde local é que poderemos traçar metas e estratégias para melhorar o atendimento e a atenção Primária de saúde em nosso município”, finalizou.

