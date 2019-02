Está tudo pronto para ir às ruas a nova identidade visual do atual governo do Acre. Como havia anunciado, o helicóptero João Donato que tinha uma estrela vermelha que lembrava o símbolo do Partido dos Trabalhadores, recebeu nova roupagem e será apresentado junto com a entrega de viaturas para as polícias civil e militar nesta segunda-feira (25).

Detalhes finais do ato de entrega ainda estão sendo preparados pela equipe de comunicação e o cerimonial da Casa Civil. Na tarde deste domingo (24) o governador Gladson Cameli publicou fotos da nova frota em seu perfil no facebook.

Uma das fotos mostra o Helicóptero João Donato no hangar do aeroporto internacional Plácido de Castro com a nova identidade visual. Entre as logomarcas registradas está a do SAMU. A aeronave também servirá para atendimentos de emergência nas regiões mais isoladas do Estado.

Cameli disse que pensa na melhoria da qualidade de vida da população. “Será uma entrega para o povo, de um governo que pensa no futuro de todos”, garantiu o governador.

