Nova iluminação do estádio José Dantas em Assis Brasil está em fase de teste

Veja em quais artigos Cebolinha, Marinho, Caio Paulista, Manoel e David Braz foram denunciados

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para a próxima segunda-feira, às 13h (horário de Brasília), na sede do tribunal no Centro do Rio de Janeiro, o julgamento dos expulsos da confusão no último Fla-Flu, realizado no dia 18 de setembro no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. No clássico, cinco jogadores receberam cartão vermelho: Cebolinha e Marinho, do Flamengo, e Caio Paulista, Manoel e David Braz, do Fluminense.