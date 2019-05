Uma nova onda de frio polar começa a se formar na região da Antártida e promete ser forte. Mais uma vez, a temperatura cai nos próximos dias no Acre, em Rondônia, no Amazonas, em Mato Grosso, na Bolívia (planícies) e no Peru (região de selva).

Será a terceira friagem de 2019, com intensidade moderada, semelhante àquela que chegou no domingo, dia 12 de maio. No entanto, desta vez, será de curta duração, prevê o pesquisador meteorológico Davi Friale.

O primeiro impacto ocorrerá na quinta-feira (23), com a chegada da frente fria – fenômeno quente, que antecede a entrada de ar frio polar.

Assim, na próxima sexta-feira, o dia começa com ventos intensos da direção sudeste e temperatura baixa, deixando o tempo fechado, frio e ventilado.

Há possibilidade de que esta nova onda de frio atinja, também, o centro e o sul de Goiás e, levemente, o Distrito Federal.

ANTES, TEM CALOR E CHUVAS

Neste domingo (19) e na próxima segunda-feira (20), o tempo será com sol, nuvens e calor diurno no Acre, em Rondônia, no sudeste, sul e sudoeste do Amazonas, no centro, sul, sudoeste e oeste de Mato Grosso, nas planícies da Bolívia e no sul da região de selva do Peru. No leste e no sul do Acre, as noites estarão amenas, principalmente após a meia-noite. No entanto, poderão ocorrer chuvas rápidas, durante a tarde, em alguns pontos isolados, principalmente no norte de Rondônia, no sudeste, sul e sudoeste do Amazonas e no oeste do Acre.

Entre terça-feira e quinta-feira, o calor ficará abafado e as chuvas ocorrerão com intensidade um pouco maior, podendo ser acompanhadas de raios e ventanias, devido à aproximação e chegada da frente fria.

Acompanhe nossas atualizações, pois, a qualquer momento, estaremos publicando informações mais precisas sobre essa nova onda de frio polar a atingir a região.

