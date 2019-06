No início da semana, Mônica Feres publicou no Diário Oficial várias portarias onde exonerou diversos fiscais de contratos antigos e nomeou outros em substituição para fazer uma análises e acompanhamento de como se deu tais contratos.

Entre as portarias, constam por exemplo, a verificação do objeto do contrato de empresa para prestação de serviços laboratoriais, que atende as demandas da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) e das demais Unidades de Saúde, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

Outra Portaria que chama atenção, determinada por Mônica Feres, tratam da verificação, acompanhamento e fiscalização de contratos celebrado entre a Sesacre e a empresa D. Z. CONSTRUÇÕES EIRELI, para a execução dos serviços de construção de unidade de atenção especializada em saúde, da 3ª etapa do instituto nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO/ACRE).