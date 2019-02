O início do ano é um período no qual muitas pessoas estão procurando emprego. Aproveitando esse momento de predisposição para encontrar novas oportunidades, criminosos estão enviando pelo WhatsApp links falsos de anúncios de vagas de emprego.

Criminosos criaram uma mensagem falsa que oferece vagas de trabalho para o SAMU, com remuneração de até R$3.348,21. Segundo a ESET, empresa especializada em segurança digital, cerca de 6 mil pessoas já caíram no golpe.

De acordo com o Diário prime o falso informativo contém um link em que o usuário do WhatsApp seja redirecionado para participar do suposto processo seletivo. Ao acessar o link, a vítima é direcionada para outra página. O site exibido pede que dados sejam preenchidos para que o suposto processo seletivo tenha continuidade, não sendo possível prosseguir sem o preenchimento dos mesmos.

Após o preenchimento das informações, o site solicita que, para que o usuário comprove que não é um robô, a vaga seja encaminhada para 10 pessoas ou grupos no WhatsApp e, assim, terá o direito de encaminhar o currículo.

Na tentativa de dar mais credibilidade ao golpe uma imagem que simula comentários de usuários nas redes sociais é exibida. Segundo a montagem, um post sobre a vaga teria recebido mais de 52 mil comentários.

Fuja dos golpes

Para evitar cair em golpes do WhatsApp, não clique em link que oferecem, brindes, descontos ou vantagens exageradas. Busque confirmar as informações no site oficial da empresa ou no perfil verificado de alguma rede social.

Por último, ao identificar uma situação de risco, não compartilhe a mensagem com outras pessoas.

