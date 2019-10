Após percorrer aproximadamente 2,5 mil quilômetros de Ribeirão Preto, em São Paulo, até a capital acreana, o novo helicóptero, que fará parte da frota do Centro Integrado de Operações Aéreas do estado (Ciopaer), chegou na manhã desta quinta-feira, 10. A aeronave é fruto de uma negociação com a Justiça Federal e deve auxiliar nas missões de resgate, questões ambientais e ações de combate ao crime, principalmente em regiões de fronteira.

Com capacidade para transportar quatro passageiros e dois tripulantes, a cessão do helicóptero foi confirmada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) em junho deste ano e concluída no último mês de setembro, após o Tribunal Regional Federal da 3ª Região autorizar a cessão de uso. Esta é a segunda aeronave adquirida na gestão do governador Gladson Cameli e ficará sob os cuidados do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

“A aeronave havia sido apreendida pela Justiça Federal que liberou o uso para o estado do Acre. Para nós, uma aeronave como essa nos ajuda bastante, pois quando a outra não está funcionando, deixamos de ofertar o serviço, de atender ocorrências importantes. Agora temos três aeronaves, duas adquiridas nesses menos de 10 meses da nova gestão. O governador mostrou que mesmo com pouco recurso, mas com muita garra e força de vontade, é possível fortalecer a estrutura do estado”, destacou o coronel Cleiton Almeida.

Em entrevista na última segunda-feira, 7, Gladson ressaltou a importância da aeronave para as ações de segurança pública do estado e apoio em missões de resgate chegando a lugares de difícil acesso. “Fico feliz por termos sido contemplados com a aquisição desse equipamento que vai nos ajudar a salvar vidas e também fará parte da estratégia de combate ao crime de tráfico em regiões de fronteira. Vale a pena enfatizar que a aquisição foi a custo zero e vamos continuar trabalhando com a mesma dedicação para aumentar a nossa frota”, disse o governador.

