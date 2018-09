Semelhante ao Hospital Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, onde todo o lixo e dejetos produzidos são escoados sem nenhum tratamento diretamente para o leito do rio Acre, o Hospital Wylde Viana, recém inaugurado no município de Brasiléia, na fronteira do Acre com a Bolívia, também vai dar a mesma destinação ao seu esgotamento sanitário.

A denúncia é de moradores que residem próximo ao hospital, que revoltados dizem que pelo menos quatrocentos metros da rede de esgoto sanitário da unidade de saúde passam dentro de seus terrenos até o leito do rio. Eles que caso haja vazamento os poços artesianos que abastecem suas casas sejam contaminados.

Desde que foi inaugurado, o hospital Wylde Viana, que leva o nome do pai do governador Tião Viana, tem recebido uma série de críticas e várias denúncias dão conta de que a obra teria sido inaugurada às pressas, sem estar devidamente concluída.

Como prova de que o hospital ainda não foi devidamente concluído, como vem divulgando a mídia oficial, os moradores encaminharam fotografias da obra ao portal ContilNet reforçando as denúncias.

Na semana passada, quatro dias após a unidade de saúde ter sido inaugurada, sua porta de entrada caiu e por pouco não machucou alguns pacientes que buscavam atendimento.

Confira algumas fotos: