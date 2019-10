De acordo com o delegado responsável pelo caso, Obetâneo dos Santos, a ideia é concluir este inquérito, no qual já foi comprovado que a menina foi estuprada, segundo laudo, e abrir um segundo inquérito no qual deve ser investigado se há outras vítimas do homem. __________________

Na época da prisão do suspeito, no dia 11 de setembro, a polícia recebeu denúncia de que outras duas menores, de 13 e 16 anos, também teriam sido vítimas do homem, sendo que a de 16 também morava com ele.

__________________ “Esse inquérito já está em fase de conclusão. Entretanto, nós vamos ter que instaurar um novo inquérito para apurar essas outras versões que surgiram ao longo das investigações”, disse o delegado.

Santos disse a reportagemque ainda não está confirmado que o suspeito mantinha relação com as outras duas meninas, por isso um novo procedimento.