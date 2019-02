“Pode esperar posições firmes e justas do novo presidente do Congresso Nacional, que olhará para todos, igualmente, sem sobrepor forças de federações [Estados] que sempre fizeram sofrer populações dos mais longínquos rincões do País. Sou presidente do Senado para promover a união de um País rico que vive divido por questões políticas. Eu quero ter o prazer de dizer que isso acabou”.

Foi com essa mensagem que o novo presidente do senado, Davi Alcolumbre [DEM-AP] ligou na manhã deste domingo, 3, para o governador do Acre, Gladson Cameli. Falou com um Gladson alegre que lhe recebeu assim:

“Tem coisas que só Deus sabe. Quando você perdeu o governo na última eleição, lhe disse que a sua caminhada não tinha chegado ao fim. Ele tinha planos melhores para você. Veja como ele é generoso e te fez o presidente do Congresso Nacional. Estou feliz meu amigo; força e sucesso”.

O telefonema demorou mais de 20 minutos. Às 9:14, quando o governador fazia visita de cortesia a direção ao sitio de notícias ac24horas. A conversa saiu do institucional e passou a ser entre dois amigos que chegaram juntos ao senado federal em 2014. Davi agradeceu o empenho do governador do Acre que garantiu a ele os votos dos senadores Petecão [PSD] e Mailza Gomes {Progressista].

Ficou combinado entre os dois um encontro na quarta feira, em Brasília. E também uma certeza: “tenha certeza que ajudarei o seu Estado [ACRE] no que for possível. O povo precisa saber que a sua eleição foi a melhor coisa e agora é hora de provar isso. Vou te ajudar, Gladson, tenha certeza”. Após ouvir o compromisso de Davi, Gladson sorriu e disse: “Deus é muito bom… é maravilhoso”. E desligou o telefone.

