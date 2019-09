O 2º repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) do mês de setembro cai nesta sexta-feira (20) na conta das prefeituras do Acre.

São R$ 4.257.892,38 descontada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Esse repasse é, de modo geral, o menor dos três ao longo do mês e representa em torno do 20% do valor esperado para setembro. Segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), esse decêndio, quando comparado ao ano anterior, apresentou um crescimento de 34,44% em termos nominais, ou seja, sem considerar os efeitos da inflação.

