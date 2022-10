O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e do Consórcio Rio Acre, tem trabalhado na construção da Ponte da Sibéria, em Xapuri. Em ritmo acelerado, agentes do consórcio executam serviços de fundação, concretagem dos blocos de apoio menores e em breve atuarão na concretagem dos blocos de apoio maiores.