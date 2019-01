O Governo do Estado do Acre anunciou, na manhã desta segunda-feira, 28, a logomarca que será utilizada na gestão, que é o Brasão do Acre com o slogan “Visão de futuro, governo de todos”. Assim, se define não apenas a identidade visual, mas a proposta e a linha programática até 2022.

No que diz respeito aos uniformes escolares, o secretário de Educação, Cultura e Esportes (SEE), professor Mauro Sérgio Cruz, fez questão de explicar, contudo, que essa identidade visual será utilizada somente a partir de 2020 para não prejudicar o início do ano letivo.

“Esses modelos apresentados hoje não iremos, enquanto Secretaria, aderir ainda este ano, ele será estudado ao longo de 2019 para que a partir de 2020 a gente tenha um novo modelo para os alunos de todos os níveis de ensino”, explicou o secretário.

Na verdade, essa medida da SEE não causa impacto financeiro nem para as famílias, que ainda não se programaram para adquirir aos novos uniformes, nem para as malharias, que dar vazão aos estoques antigos.

“Deixaremos essa nova proposta de uniforme da rede para 2020 e, assim, a gente vai poder dialogar com toda a comunidade escolar, com os gestores e com as escolas no Estado do Acre inteiro”, afirmou o secretário.

Além do uniforme, o inicio do ano letivo foi acertado com as gestões escolares na medida em que o governo tem pela frente alguns processos seletivos. “A gente precisa, de certo modo, está respeitando todas as etapas desse processo e, por isso, achamos melhor iniciar no dia 11 de março, com todos os professores lotados e as escolas limpas e acolhedoras para receber os nossos alunos”, destacou.

