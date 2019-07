Funcionários do Núcleo de Educação do município de Senador Guiomard (Quinari), após tomar conhecimento do acidente envolvendo entes de duas professoras que fazem parte do quadro da educação estadual, publicaram uma de apoio e solidariedade.

Veja nota abaixo assinada pelo Coordenador da SEE:

A equipe do Núcleo de Educação da SEE em Senador Guiomard, vem publicamente expressar o seu sentimento de pesar e prestar condolências à Professora LUIZETE SILVA, pelo falecimento de suas filhas Evellyn e Tiffany, e à Professora ROSINEIDE FREIRE, pelo falecimento do seu filho Saymon Freire, ocorridos neste sábado, 27, em um trágico acidente automobilístico.

Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos à Professora Luizete Silva e Rosineide Freire, aos seus familiares e amigos, pedimos a Deus que conforte o coração de todos nesse momento de dor. Que a luz e o amor Divino pairem sobre a alma de quem sofre essa imensurável perda, e os console e lhes der serenidade para atravessar está tempestade.

Eudiran Carneiro

Coord. Geral

