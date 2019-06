O número de brasileiros inadimplentes bateu recorde e chegou a 63,2 milhões em abril, segundo pesquisa do Serasa Experian. Isto significa que 40,4% da população adulta do país está com dívidas atrasadas e negativada.

Os estados com maior número de brasileiros com inadimplência é Roraima, com 59,87%. Em seguida estão Amapá (52,4%) e Amazonas (50,6%). e Acre (50,4%).

Em abril de 2018, havia 61,2 milhões nesta situação, número 3,2% menor do que o registrado neste ano.

O crescimento foi puxado pelas dívidas não honradas com o setor de utilities, que inclui água, energia elétrica e gás, e telefonia.

O setor de bancos e cartões é o que tem o maior número de dívidas vencidas e não pagas. Segundo o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, o dado é preocupante.

“Este crescimento demonstra a dificuldade em honrar um tipo de pagamento que costuma ser prioridade das famílias. Isso é um sinal de que as pessoas já tomaram crédito para quitar outras dívidas e chegaram no ponto de não conseguirem pagar nem este empréstimo. Se mantido ao longo dos próximos meses, este movimento pode fazer com que o spread bancário aumente, deixando os juros ainda mais caros para o consumidor”, diz.

Endividamento por região

Em Roraima (59,7%), Amapá (52,4%), Amazonas (50,6%) e Acre (50,4%), mais da metada da população adulta faz parte da estatística e está inadimplente. Em contrapartida, os estados com menos endividados são Santa Catarina (33,1%), Paraíba (33,6%), Piauí (34,4%) e Rio Grande do Sul (34,6%).

O Sul é a única região em que a população adulta dos Estados está com o percentual de inadimplência abaixo da média nacional (40,4%): Paraná (35,1%), Rio Grande do Sul (34,6%) e Santa Catarina (33,1%), este com o menor número em todo o país.

Veja abaixo em quais setores estão concentradas as dívidas dos brasileiros:

Bancos e cartões: 28,6%

Utilidades: 20,2%

Telefonia: 12,1%

Comércio: 11,7%

Serviços: 10,5%

Financeira/Leasing: 10,1%

Outros: 6,8%



Ranking dos Estados mais endividados

Os estados que lideram a lista de maior parcela da população adulta inadimplente são:

1º Roraima (62%);

2º Amapá (53%);

3º Amazonas (51%);

4º Acre (50%);

5º Rio de Janeiro (46%).

Informações R7