A senadora defende políticas de infraestrutura para o produtor rural e melhorias para o agronegócio no AcreEm visita ao Acre na manhã desta sexta-feira (22), a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a senadora Mailza Gomes (Progressistas), acompanhada do governador Gladson Cameli e a bancada federal, participaram do ato de abertura da colheita da soja na Fazenda Mariana, que fica no km 16 da BR 364. Em seguida, a ministra fez uma visita ao plantio de grãos e participou da demonstração da primeira colheita.

A senadora Mailza agradeceu à presença da ministra no estado e, enfatizou que o Acre vive um novo modelo de desenvolvimento frente à produção de grãos “Como disse à ministra na sede da Faeac, a abertura da Colheita de Soja aqui em nosso estado é muito simbólica. Hoje são 500 hectares, mas ano que vem poderá ser 1000, 2000 hectares. E é isso mesmo que a gente quer: fortalecimento com países vizinhos e um novo modelo de desenvolvimento do agronegócio para nossos produtores rurais”, destacou a parlamentar.

A ministra destacou que no Acre é possível conciliar desenvolvimento e sustentabilidade ao mesmo tempo que gera desenvolvimento para o estado e renda para as famílias.

