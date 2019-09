O secretário ainda lembrou o caos que o atual governo herdou na Saúde

O secretário de Estado de Articulação Política, Alysson Bestene, foi o convidado especial do programa “Fale com o governador” levado ao ar nesta segunda-feira, 16, em rede estadual de rádio pelo Sistema Público de Comunicação. Durante a entrevista, o gestor teve a oportunidade de comentar as principias conquistas obtidas pelo governo em pouco mais de oito meses e sobre os investimentos que estão previstos para melhorar a vida da população acreana a partir do próximo ano.

Bestene esteve à frente das negociações com os sindicatos ligados aos profissionais da Saúde. O gestor destacou o diálogo franco como fundamental para que a paralisação dos profissionais fosse encerrada em pouco mais de 24 horas e disse, ainda, que o próprio governador Gladson Cameli recebeu as lideranças por diversas vezes para discutir e encontrar soluções para os anseios apresentados pela categoria, algo que não acontecia em administrações passadas.

“O governo sempre esteve de portas abertas e vamos manter esse canal de comunicação com qualquer sindicato ou associação democraticamente, como o governador Gladson Cameli age e ele mesmo sempre se colocou à disposição e aqui eu quero ressaltar que ao longo destes oitos meses o governador já sentou mais de cinco vezes com o sindicato. Isso demonstra sua preocupação em melhorar ainda mais as questões que envolvem Saúde”, enfatizou.

Alysson argumentou que as reivindicações dos trabalhadores são justas e que o pagamento da etapa alimentação, revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração(PCCR) e regularização dos servidores do Pró-Saúde vêm sendo estudados pela equipe econômica do governo para que possa atender, obedecendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, os anseios dos profissionais.

O secretário ainda lembrou o caos que o atual governo herdou na Saúde, como o baixo estoque de medicamentos, obras inacabadas, décimo terceiro e salários atrasos dos servidores. Alysson afirmou que os débitos já estão sendo quitados de acordo com o cronograma de pagamento estabelecido e citou avanços, a exemplo da inauguração do Pronto-Socorro de Rio Branco que estava em obras há uma década.

Muito em breve, o governo estadual entregará funcionando a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a população de Cruzeiro do Sul. Mais um compromisso firmado pela gestão Gladson Cameli e que atenderá milhares de pessoas que vivem na região do Vale do Juruá e dependem da saúde pública.

Investimentos para melhorar a vida da população

Alysson Bestene lembrou que o governo vem trabalhando incansavelmente para trazer investimentos que melhorem a vida dos acreanos que vivem nos 22 municípios.

Um deles diz respeito à parceria do Estado com todas as prefeituras. Segundo Bestene, programas como o Ramais do Acre e Ruas do Acre têm demonstrado que a atual gestão não trabalha visando alianças partidárias, mas o bem comum.

Somente este ano, o governo já investiu R$ 10 milhões na aquisição de óleo diesel. O combustível foi distribuído para a recuperação de ramais em todo o estado. A partir do próximo ano, mais R$ 110 milhões já estão assegurados para dar continuidade à manutenção das estradas vicinais. Desta forma, a gestão garante que o homem do campo tenha a trafegabilidade necessária para o escoamento da produção.

Bestene disse ainda que as cidades do interior serão beneficiadas. O secretário salientou que importantes obras, como as pontes sobre o rio Iaco, em Sena Madureira, e sobre o rio Acre, em Xapuri, estão entre as prioridades do governo Cameli.

“A ponte de Xapuri é um dos projetos mais adiantados que nós temos no governo e esta obra é tratada como prioridade pelo governador Gladson Cameli. A população de Xapuri, em especial ao do bairro da Sibéria, vai ter essa ponte fazendo a ligação entre os dois lados”, concluiu.

