Na manhã desta domingo (16), o município de Bujari recebeu a visita do candidato a vice-governador, Major Rocha, que percorreu as ruas da cidade conversando pessoalmente com os moradores e apresentando as propostas para o caminho do desenvolvimento no Acre.

Para Major Rocha, o crescimento econômico dos municípios acreanos pelo fortalecimento da agricultura e a criação de uma infraestrutura que permita ao produtor rural viver da atividade do setor primário trata-se de uma prioridade do Plano de Governo.

“Esse é um pleito comum de todos os lugares por onde temos passado, Gladson e eu, que é a recuperação dos ramais para que o produtor consiga escoar sua produção. Isso é importante para a economia do estado. Por isso, precisamos apoiar o homem do campo, melhorando a infraestrutura e garantido a compra por um preço justo”, disse o candidato a vice-governador.

Uma das propostas do Plano de Governo da coligação Mudança e Competência é implantar o programa Prato Fácil, restaurante popular que irá oferecer refeições diariamente às pessoas em situação de insegurança alimentar.

“Isso faz parte da nossa política social, do sentimento de solidariedade, dedicação e da preocupação com a nossa gente. O nosso compromisso é oferecer uma alimentação saudável e balanceada à população carente“, explica o candidato a vice-governador.

Dentre as propostas para os produtores rurais apresentadas por Major Rocha constam assessoria técnica, estímulo ao cooperativismo, recuperação e incorporação ao sistema produtivo, retomada da produção de grãos, reestruturação da piscicultura, incentivo à agroindústria, bem como a manutenção dos ramais.

“O governo não atende aos pleitos dos verdadeiros donos do Acre: o povo. Queremos trazer de volta a dignidade e o respeito que eles merecem. Sei que se formos eleitos as dificuldades serão muitas. Mas, juntos vamos colocar o estado de volta ao eixo”, conclui Major Rocha demonstrando sensibilidade as situações envolvendo centenas de trabalhadores.

A caminhada da mudança por Bujari também contou com a presença do candidato a senador da República, Márcio Bittar (MDB), de candidatos aos cargos de deputados estaduais e federais, além de correligionários e militantes.

