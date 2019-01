Uma digestão adequada favorece a saúde do sistema imunitário, o bom humor, uma maior disposição, a estabilidade dos níveis de açúcar no sangue e uma maior vitalidade!

Então… antes de:

Parar de comer glúten

Parar de comer laticínios

Parar de se empanturrar no almoço (já que isso pode te deixar mais sonolento)

Tornar-se um vegano

Começar uma dieta Paleo

Começar a comer seis pequenas refeições por dia

Considere três hábitos que podem aumentar a força digestiva e reduzir o açúcar no sangue.

Alterar a dieta pode ajudar a resolver o desequilíbrio digestivo, mas provavelmente não o problema digestivo subjacente.

Três ações simples que contribuem para uma digestão adequada

Não coma de maneira apressada ou quando estiver zangado

As culturas tradicionais refutam a ideia de se alimentar assistindo à TV, enquanto dirige ou quando se está estressado.

Quando estamos estressados e nos alimentamos, o sistema nervoso simpático entra em ação, e a resposta de luta ou fuga ativa os músculos para “correr pela sobrevivência” e isso prejudica a digestão. Por outro lado, o aumento da atividade parassimpática enquanto a pessoa relaxa e desfruta da refeição estimula a digestão.

Descanse no seu lado esquerdo após uma refeição

Quando você descansa alguns minutos após as refeições, por exemplo, se deitando ou se inclinando no seu lado esquerdo, isso permite que o estômago embale a comida e depois se esvazie de forma mais relaxada. Entretanto, se você se deitar no lado direito, a gravidade forçará a comida a se esvaziar prematuramente do estômago, permitindo a entrada de alimento não digerido no intestino delgado.

Estudos sugerem que quando bebês são alimentados e deixados para repousar do lado esquerdo, desfrutam de uma melhor digestão.

Caminhe quinze minutos logo depois de cada refeição

Em um estudo com adultos pré-diabéticos, uma caminhada pós-refeição reduziu os níveis de açúcar no sangue, em média, de 129mg/dL para 116mg/dL. Se você não conseguir caminhar logo após uma refeição, uma caminhada mais longa de 45 minutos às 10:30 ou às 16:30 também contribui para estabilizar a taxa de açúcar no sangue ao longo do dia.

Para pré-diabéticos, uma simples caminhada pode ajudar os músculos a consumir o excesso de açúcar no sangue e prevenir problemas.

Descansar e caminhar após as refeições não acaba com a intolerância ao glúten, mas é parte de um pacote para manter a digestão eficiente.

Estudos também mostram que caminhar logo após as refeições favorece uma perda de peso saudável em comparação a não caminhar ou fazer isso uma hora depois de se alimentar. Uma simples ida e volta a pé para o trabalho todos os dias depois do almoço pode fazer muita diferença!

Por Redação Leet Doc

