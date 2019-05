Nesta segunda-feira (27), o céu no Norte do país vai ficar de encoberto a nublado com pancadas de chuva em Roraima. Nublado, com pancadas de chuva no amazonas, Pará, Amapá e Acre. De parcialmente nublado a nublado, com chuva isolada em Rondônia e Tocantins.

A temperatura mínima na região vai ser de 16ºC e a máxima de 35ºC. Já a umidade relativa do ar fica entre 35% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET.