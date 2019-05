Na tarde de hoje o Conselho Federal da OAB, reunido em Brasília, escolheu os dois conselheiros que representarão a Advocacia Brasileira no órgão máximo de controle do Poder Judiciário.

E a OAB/AC obteve uma vitória inédita. Com o apoio de 24 das 27 bancadas, seu ex-presidente, Marcos Vinicius Jardim Rodrigues, foi eleito como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça pelos próximos 2 anos.

É um feito e tanto para a Advocacia do Acre, que após contar com o atual presidente da instituição, Erick Venâncio, como conselheiro nacional do Ministério Público, agora terá Marcos Vinicius no CNJ.

Segundo Erick, que estava radiante com o resultado, este é o reconhecimento de um árduo trabalho em prol da advocacia do Acre e do Brasil, ressaltando ainda:“O Acre representa menos de meio por cento do total de advogados brasileiros, mas tem em seus quadros valores reconhecidos por toda a Advocacia nacional. Não fosse isso não conquistaríamos esses espaços. Tenho certeza que o Vinicius fará um excepcional mandato e honrará o CNJ, assim como honrou a OAB/AC.”

O CNJ é o órgão constitucional de controle externo do Poder Judiciário, tendo por atribuição o controle administrativo, financeiro e disciplinar de todos os tribunais e juízes brasileiros.

A nomeação pelo Presidente da República depende de aprovação em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e da maioria absoluta do seu plenário.

