Obras do governo do Estado geram mais de 18 mil postos de trabalho no Acre

Em todas as regiões do Acre, o governo do Estado realiza uma série de obras. Além de melhorar a infraestrutura e trazer mais qualidade de vida à população, esses empreendimentos públicos têm contribuído com a geração de mais de 18 mil postos de trabalho.

Por meio do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), o governo executa cinco grandes obras. A construção das pontes de Sena Madureira e da Sibéria, anel viário de Brasileia e Epitaciolândia, duplicação da rodovia estadual AC-405, em Cruzeiro do Sul, e a pavimentação da nova estrada de acesso a Xapuri, entre outras obras, contribuem com a criação de dez mil empregos diretos e indiretos.

Somente na maior obra do governo acreano, o anel viário de Brasileia e Epitaciolândia, 84 operários trabalham na construção da nova ponte sobre o Rio Acre, que ligará os dois municípios. O empreendimento agrega outros 28 trabalhadores indiretos. A obra do contorno rodoviário da BR-317 está orçada em R$ 60,4 milhões, com previsão de ser inaugurada em 2023.

“A prioridade do governo do Estado é sempre pela utilização da mão de obra local. Isso ajuda a população e aquece o comércio”, destacou Petronio Antunes, presidente do Deracre.

Já a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) executa a reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde de Vila Campinas, a construção da Alameda das Águas, em Mâncio Lima, e do Centro de Eventos de Feijó, bem como a canalização do Igarapé Fundo, em Rio Branco, a reconstrução do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, e a reforma da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), também na capital, entre outras obras.

“Atualmente, a Seinfra está gerando mais de oito mil empregos diretos na área da construção civil. Com as novas obras que serão lançadas pelo governo do Estado, a expectativa é que esse número aumente ainda mais”, explicou o titular da pasta, Cirleudo Alencar.