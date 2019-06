As arquibancadas receberão assentos novos. Guarda-corpo, alambrado e corrimão estão sendo recuperados

Viviane Teixeira

As obras de manutenção no estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, iniciadas em maio, seguem em ritmo acelerado. Depois de passar alguns anos sem os devidos reparos, o espaço está sendo remodelado. O trabalho é coordenado pela Secretaria de Infraestrutura e de Desenvolvimento Urbano (Seinfra).

A proposta é oferecer mais conforto e tranquilidade aos torcedores. A recuperação inclui intervenções na parte externa, com nova fachada e a nova identidade do governo, o estádio está sendo todo pintado.

As intervenções incluem ainda a parte hidráulica, correções em paredes com infiltrações, manutenção do elevador e iluminação. As arquibancadas receberão assentos novos. Guarda-corpo, alambrado e corrimão estão sendo recuperados. Além disso, o sistema de proteção contra descargas atmosféricas será revisado.

De acordo com Erivaldo Rodrigues, chefe do Departamento de Obras da Seinfra, estão sendo executados serviços emergenciais de manutenção preventiva e corretiva e de reparos, o que irá proporcionar aumento da vida útil do estádio.

“Estamos trabalhando na remoção de toda camada de pintura, os pontos de alvenaria e superfície de concreto que apresentarem desgaste também serão recuperados. A arquibancada será toda limpa e receberá uma camada de tinta”, disse.

O secretário de Infraestrutura e de Desenvolvimento Urbano, Thiago Caetano, tem realizado vistorias técnicas em todas as obras em execução para garantir agilidade no andamento das obras.

“Recebemos a determinação do governador Gladson de garantir a rapidez e qualidade das obras que estão sendo executadas nos espaços públicos”, completou Caetano.

