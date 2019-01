Logo em seguida, ele nomeou ainda dois novos secretários. Toda a equipe deve ser nomeada ainda na quarta-feira (2).

O evento contou com apresentação do coral e orquestra do Conservatório musical do Vale do Juruá e banda Garotos do Sotão do Ministério Público do Acre e 61º BIS. Para fechar a solenidade, teve um show do artista local Luan Lima na Praça Eurico Dutra.