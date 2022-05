Rua Epaminondas Jácome, próximo à ponte de concreto, no Centro de Rio Branco. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 03, e foi gravado pelos populares que passavam no local. Ferido, o idoso ficou deitado no chão enquanto gemia de dor.

Esse não é o primeiro caso que acontece no local. Outros acidentes já foram registrados. Apesar das reclamações, e de a Prefeitura de Rio Branco ter entrado com um paliativo, o problema agora está ainda pior, e prejudica além do acesso das pessoas ao local, a venda dos comerciantes que vivem dos comércios ali instalados.

Apos o episódio, e com o apoio do vereador Ismael Machado (PSDB), os logistas foram ouvidos pelo secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira, que garantiu uma intervenção rápida da prefeitura para socorrer os profissionais que trabalham na região. A prefeitura deve iniciar uma intervenção ate o dia 10 de maio.“Esse problema é recorrente nesta época do ano naquela região em virtude da subida e descida do rio”, explicou o gestor. “A ideia, nesse momento, é o município não deixar os lojistas desamparados até aquela área ser completamente revitalizada pelo estado, no futuro”, pontua.

O vereador Ismael Machado destacou a importância da prefeitura atender as demandas dos lojistas. “São pessoas que pagam todos os seus impostos, geram empregos e aquecem a economia da nossa cidade e do nosso estado”. Segundo a prefeitura, para a recuperação da área, a Emurb confirmou o envio de uma equipe, uma retroescavadeira, compactadores, entre outros equipamentos de construção civil.