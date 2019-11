Ele sofreu perfurações graves próximo aos olhos e na nuca. O quadro dele, atualmente, é estável, mas esse tipo de mordida oferece riscos de infecção

Luciano da Silva Braga, um peão de 58 anos, foi atacado por uma onça-pintada enquanto cavalgava, nessa quarta-feira (13), em um fazenda no Pantanal, entre Poconé e Cárceres, no Mato Grosso. Ele estava com outros dois colegas, todos montados em cavalos, no momento do ataque.

As informações são de que os peões encontraram três onças juntas e uma delas atacou Luciano, pelas costas. Os dois peões salvaram Luciano espantando as onças. Ele foi levado para o Hospital Regional de Cáceres, onde recebeu os primeiros-socorros, e foi transferido para o Pronto-Socorro de Várzea Grande.

Segundo a assessoria da Prefeitura de Várzea Grande, todos os procedimentos que poderiam ser feitos no Pronto-Socorro da cidade. Agora no Hospital Santa Rosa, em Cuiabá, Luciano vai passar por cirurgias plásticas para a reconstrução do rosto.

Ele sofreu perfurações graves próximo aos olhos e na nuca. O quadro dele, atualmente, é estável, mas esse tipo de mordida oferece riscos de infecção e, por isso, além de passar por cirurgias reparadoras, ele deverá ficar sob observação e somente após 72 horas os danos sofridos poderão ser realmente identificados.

Outro caso

Está circulando nas redes sociais, desde terça-feira (12), um vídeo com três onças abatidas na carroceria de um pequeno caminhão. O vídeo gerou comoção e, de acordo com as informações, o caso aconteceu em Cocalinho, no Mato Grosso (MT). Essa informação, entretanto, ainda não foi confirmada.

O delegado Valmon Pereira da Silva, responsável pela delegacia do município, afirmou que a unidade está apurando o caso, mesmo não contendo nenhum registro de ocorrência ambiental contra fauna na região.

Fonte: rolimnoticias.com.br