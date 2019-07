Friagem perdeu força por causa de um bloqueio atmosférico provocado pelo ar seco que está no centro do Brasil

A onda de frio polar que está prevista para chegar no Acre nesta quarta-feira (24) diminuiu de intensidade por causa de um bloqueio atmosférico provocado pelo ar seco que está no centro do Brasil, é o que afirma o pesquisado Davi Friale, no site “O Tempo Aqui”.

De acordo com Friale, o frio deve chegar por volta das 23h de quarta (24), e só na quinta-feira (25) é que a temperatura cairá bruscamente, deixando as noites frias ao menos até o próximo domingo (28), com temperaturas mínimas que devem oscilar entre 11ºC e 15ºC em Rio Branco e Brasiléia.

Já no Vale do Juruá, a onda de frio deve chegar enfraquecida e só a partir da noite de quinta-feira (25), com temperaturas mínimas entre 16ºC e 20ºC.

