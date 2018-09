Um ônibus da empresa “Flores” caiu em um abismo na carreteira Interoceânica no Distrito de Marcapata, no Peru. Três pessoas morreram e 19 ficam feridas. Entre os sobreviventes, segundo as autoridades peruanas, dois brasileiros que podem ser acreanos. A tragédia ocorreu na madrugada de hoje (06) por volta de 1h30mim (horário local).

Os brasileiros envolvidos foram identificados por Márcio da Silva Valente, de 29 anos e Selma Louis Carvalho Diógenes, de 23 anos. Ambos sofreram contusões no braço e abdômen. Segundo a imprensa peruana, os dois estariam viajando juntos. O casal, assim como outros passageiros, foi levado para hospitais da região.

O ônibus saiu de Porto Maldonado com destino a Cuzco, cidade turística daquele país. Segundo testemunhas, ao chegar numa curva sinuosa da estrada, o veículo capotou e caiu em um abismo de 50 metros. O incidente ocorreu próximo ao quilômetro 130 da carreteira.

Peritos peruanos estiveram no local e colheram as primeiras informações para tentar descobrir a causa do acidente. O motorista que tem 53 anos foi levado em estado grave para o Hospital Suíço em Cuzco.

