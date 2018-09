Um acidente envolvendo um ônibus escolar da Prefeitura de Porto Walter acabou com três alunos feridos e levados ao Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. O veículo tombou na tarde de domingo, dia 17, e transportava mais de 30 estudantes que participam de uma competição esportiva. Todos vinham da zona rural.

Segundo a Secretaria de Educação da cidade, o veículo seguia pelo Ramal do Besouro quando caiu em uma vala que estava no canto da estrada. Não deu tempo de desviar, e o veículo tombou para o lado. Os nomes dos alunos ou idades não foram divulgados. Além dos três mais feridos, outros alunos também foram atendidos no hospital da cidade.

A Prefeitura de Porto Walter está investigando se o motorista tinha consumido bebida alcoólica antes de dirigir o ônibus. Até a manha desta segunda-feira, dia 17, ele ainda não tinha aparecido para trabalhar. Ele precisará prestar depoimento na delegacia. Os alunos estão recebendo apoio do município.

