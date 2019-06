A empresa responsável pelo ônibus disponibilizou dois funcionários, que estão dentro do hospital, parar dar assistência às vítimas e familiares.

Por Magda Oliveira, G1 Cacoal e Zona da Mata

Acidente foi entre Cacoal e Presidente Médici. Várias pessoas tiveram ferimentos graves.

Um ônibus com 30 passageiros capotou em uma ribanceira do Km 280 na BR-364, durante a madrugada deste sábado (15), entre Cacoal (RO) e Presidente Médici (RO). Várias pessoas ficaram feridas no acidente, incluindo duas crianças. Não houve óbito.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus da empresa Eucatur seguia pela rodovia, sentido Cacoal (RO), quando saiu da pista e capotou. Alguns passageiros ficaram gravemente feridos durante o capotamento do veículo.

Após o acidente, a PRF foi acionada e fechou a BR-364 nos dois sentidos e apenas ambulâncias dos bombeiros puderam se aproximar para socorrer os passageiros. O trabalho de resgate durou cerca de duas horas.

Segundo informações repassadas pelo setor de assistência social do Hospital de Urgência e Emergência (Heuro), pelo menos 13 passageiros deram entrada na unidade com ferimentos, sendo duas crianças, no entanto esse número pode aumentar.

A empresa responsável pelo ônibus disponibilizou dois funcionários, que estão dentro do hospital, parar dar assistência às vítimas e familiares.

As causas do acidente serão investigadas.

