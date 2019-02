A Polícia Civil do município de Xapuri, iniciou na tarde desta segunda-feira (25), a ‘Operação Carnaval Seguro na Princesinha’, onde tem como objetivo, combater o tráfico de drogas, armas e outros ilícitos durante o período carnavalesco.

A Operação Polícial foi autorizada pelo Delegado titular do município, Alex Danny, sendo coordenada pelo Inspetor Eurico Feitosa, onde estarão com todos seu efetivo nas ruas no combate ao crime.

Nas primeiras horas da Operação, os policiais flagraram a jovem Kariane Monteiro de Queiroz (19), residente no bairro do Laranjal, quando a mesma comercializava entorpecente em uma das ruas do bairro.

De acordo com o Inspetor Eurico Feitosa, Kariane é considerada “aviãozinho” do tráfico, sendo ‘velha’ conhecida da Justiça, sendo detida em outra vezes pelo mesmo crime, durante uma operação contra o tráfego de drogas.

No ano de 2018, Kariane foi presa em flagrante por tráfico de drogas juntamente com mais oito pessoas, quando estavam comercializando entorpecente em um ponto de vendas de drogas no bairro Cageacre.

Presa em flagrante, a jovem foi conduzida para a delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri, para os procedimentos de praxe.

Matéria relacionada:

Comentários