Operação das Polícias Civil e Militar na tarde desta terça-feira (16), culminou com apreensão de uma menor de 17 anos e a prisão de José Maria da Silva, de 21 anos, residentes na cidade de Xapuri, além de muita droga.

O trabalho de investigação que resultou no cerco dos pontos de vendas de drogas na cidade de Xapuri, aconteceu por volta das 16horas. Os policiais conseguiram apreender uma menor que estava na acompanhada de José, no momento em que os dois estavam confeccionando os papelotes com cloridrato cocaína em uma resistência localizada no bairro do Laranjal.

Foram apreendidos em poder casal, 170 papelotes de cocaína, dois tabletes de maconha e uma certa quantidade de dinheiro. De acordo com o Inspetor Eurico Feitosa, juntamente com os policiais militares, a droga ia ser distribuídos em diversos pontos de vendas na cidade de Xapuri.

Durante o levantamento os policiais constataram que a menor veio para cidade de Xapuri com a missão de coordenar o crime no Município a mando de facção criminosa B13.

No final semana passado, a menor apreendida na operação, anunciava em voz alta em vários locais que, ela era quem mandava na cidade de Xapuri amando do B13.

A dupla e a droga apreendida foram levados para a delegacia, onde seriam ouvidos e ficariam a disposição do Judiciário local para providencias de praxe.

