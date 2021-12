Operação conjunta na BR 317 recupera veículo roubado que estava sendo levado para a Bolívia e prender um suspeito

O governador Gladson Cameli confirmou, por meio de vídeo divulgado nas redes sociais, a antecipação do 13° salário aos servidores públicos estaduais em atividade. A segunda parcela foi adiantada do dia 22 de dezembro para esta sexta-feira, 17. No caso dos aposentados e pensionistas, o valor será depositado entre os dias 20 e 22 deste mês.

“Essa antecipação comprova o compromisso do Estado com os servidores e, ao mesmo tempo, mostra o equilíbrio das contas governamentais. Por isso, queremos agradecer a todos que nos ajudam a movimentar a máquina estadual e desejar, de coração, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo com muita saúde e muita paz”, declarou Cameli.

Pelo terceiro ano seguido, o governo honra o funcionalismo público com o pagamento em dia do salário extra. No último mês de junho, a primeira parcela do 13° foi paga de forma antecipada a 48,7 mil trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas. Na ocasião, o Estado contribuiu com a injeção de R$ 94 milhões na economia local.

Para maiores informações, os servidores podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do endereço eletrônico www.contracheque.ac.gov.br.

