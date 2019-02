Os trabalhos de policiais militares do 10º Batalhão do Alto Acre, localizado na cidade de Brasiléia, na tentativa de localizar e deter um foragido da Justiça por ter rompido a tornozeleira eletrônica. Segundo denúncias via Ciosp (190), estaria escondido na casa de sua mãe, fato não comprovado após realizado diligência, porém, foi abordado nas proximidades, dois indivíduos em atitude suspeitas em uma motocicleta que após entrevistados, não souberam explicar a procedência da referida moto, constatando que se tratava de produto de roubo.

Com o desenrolar da ocorrência, chegou a confirmação que se tratava de uma das duas motos subtraídas dias antes no bairro Alberto Castro, próximo ao novo hospital onde criminosos em plena luz do dia, armados de uma escopeta e um revólver, além de arma branca (faca), invadiram uma residência onde só tinham mulheres e levando as duas motos que estavam na garagem, além de alguns pertences pessoais, ação essa filmada pelo circuito interno de vídeo de casas próximas.

Com a prisão e reconhecimento dos envolvidos e confissão dos mesmos, foi possível prender mais dois envolvidos no referido crime, recuperar as motos, inclusive uma delas de cor cinza, já estava pintada na cor azul e na posse de um receptador na zona rural de Brasiléia que foi recuperada, além também uma outra moto com restrições de roubo, apreensão da escopeta e um revólver calibre 32 é uma arma branca (faca).

Foram detidos; Rikelmy Gadelha Rodrigues (18), Islomar Gerônimo de Lima ‘Lorin’, (18), Everton Oliveira da Silva (19), Edivan Pereira Oliveira (19) e Diego da Silva Dantas (20). Todos foram conduzidos para a delegacia de Brasiléia, onde ficaram a disposição do delegado plantonista, que os encaminhará para o judiciário e procedimentos de praxe.

