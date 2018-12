Operação das polícias Civil e Militar do município de Xapuri, na tarde desta sexta-feira, 08 de dezembro de 2018, com objetivo de combater o tráfego de droga na Cidade de Xapuri, terminou com fechamento da “boca de fumo do Mar”, localizada no bairro Laranjal, tendo como resultado, o proprietário do local a pessoa de Josimar Silva de Moura, mas conhecido por ‘Mar’, preso em flagrante delito.

Segundo o Inspetor Eurico Feitosa, Josimar já vinha sendo observado tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar da cidade. Sendo que o mesmo mudava de endereço constantemente para tentar ludibriar as forças de segurança. Josemar foi flagrado quando contava o dinheiro e a droga no sofá de sua casa.

O Inspetor Eurico Feitosa relatou que, “não importa a quantidade de droga apreendida. O importante, é menos uma “boca de fumo” na cidade, que vidas e famílias foram salvas”, concluiu.

Mar foi conduzido para a delegacia da cidade, onde seria ouvido pelo delegado titular da mesma, para em seguida ser disponibilizado ao judiciário para os procedimentos de praxe, podendo ser transferido para o presídio na Capital a qualquer momento.

