A ação ocorre dentro do âmbito da Operação da Garantia da Lei e da Ordem Ambiental (GLO), comandada pelo Exército Brasileiro por meio de um decreto do governo federal para combater crimes ambientais na região amazônica.

A Operação GLO envolve outras forças de segurança ambiental como: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), ICMBio, além do Corpo de Bombeiros, entre outros.

A ação começou no dia 24 de agosto. Segundo levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o mês de setembro encerrou com quase 3 mil focos de queimadas no Acre. No município de Sena Madureira foram 428 focos, Feijó 356 e Brasileia 297 focos de queimadas.