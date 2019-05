Por Mazinho Rogério — Cruzeiro do Sul

Em duas semanas da Operação Ajuricaba IV, militares do 61º Batalhão de Infantaria de Selva de Cruzeiro do Sul percorreram os rios e estradas de nove municípios do Vale do Juruá para combater o narcotráfico e outros crimes transfronteiriços e garantir a sensação de segurança da população. A operação encerrou nesta sexta-feira (10) com mais de 800 abordagens e a prisão de um traficante.

