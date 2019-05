Cruzeiro do Sul/AC: A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça, 15/05, a Operação Erário, com o objetivo de desarticular organização criminosa que atuava no tráfico de drogas na segunda maior cidade do Acre. A ação contou com o apoio da Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Acre – COE e da Polícia Civil de Mâncio Lima/AC.

Foram expedidos vinte e três mandados judiciais, sendo quatorze mandados de prisão preventiva, um mandado de prisão temporária e oito mandados de busca e apreensão. Até a divulgação desta nota, as ações já haviam resultado no cumprimento de doze dos mandados de prisão, mas a expectativa é que esse número aumente, pois as equipes ainda estão nas ruas. A operação ocorreu nas cidades de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Porto Velho/RO.

A operação, que é fruto de quase dois anos de investigações, foi batizada como “ERÁRIO” em razão de sua natureza. Nela foram averiguadas as movimentações financeiras de pessoas que arrecadavam recursos para a organização criminosa, por meio da cobrança de mensalidades dos seus membros. Esses recursos eram repassados para outros integrantes do grupo e eram utilizados para operar suas atividades ilícitas.

