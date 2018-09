A Polícia Federal deflagrou hoje (13) a Operação Hefesto. O objetivo do trabalho é desarticular grupo criminoso que, de forma estruturada, fraudou contratos públicos no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Acre.

O grupo também é investigado por tentativa de suborno aos servidores da Justiça do Trabalho, com o intuito de encobrir o esquema criminoso para que não fosse descoberto pelos órgãos de fiscalização e persecução penal.

Estão sendo cumpridos 24 mandados, sendo 7 mandados de prisão e 17 mandados de buscas e apreensão, nos municípios de Rio Branco, Xapuri e Sena Madureira. Mais de 80 policiais federais participam da fase ostensiva da investigação.

A operação é fruto de meses de investigação, que teve início quando membros do esquema criminoso, que agiam fraudando licitações de publicidade da casa legislativa no estado do Acre, buscaram aliciar servidores públicos para que impedissem a atuação dos órgãos fiscalizadores.

Os investigados poderão responder pelas práticas de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, fraude à licitação e falsidade ideológica.

Hefesto, na mitologia grega, é tido como Deus do Trabalho, responsável por construir boa parte dos equipamentos dos Deuses do Olimpo. O batismo da presente operação policial é uma referência direta ao local onde surgiu a informação que desencadeou a apuração dos atos ilícitos investigados.

