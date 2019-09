PRF divulgou balanço da sexta etapa da Operação Lábaro no último domingo (29)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço da sexta etapa da Operação Lábaro, que ocorreu entre os dias 15 e 28 de setembro deste ano. O principal objetivo da operação era o enfrentamento ao crime organizado que atua nas divisas dos estados e nas regiões e corredores estratégicos.

A ação, considerada estratégica, foi incluída dentre as medidas prioritárias do Ministério da Justiça e Segurança Pública, constando do rol de iniciativas estratégicas apresentadas pelo Governo Federal, e foi dividida em cinco áreas geográficas (Alpha, Bravo, Charlie, Delta e Echo), compreendendo todo o território nacional, de acordo com um cronograma de ação.

O Acre está dentro da área Echo, que abrange ainda os estados do Amazonas, Rondônia e Roraima. A etapa seis ocorreu no Acre e contou com policiais do Acre, Rondônia e Roraima, atuando de forma integrada.

Veja o balanço do resultado da Operação Lábaro – Área Echo – Etapa 6 no Acre:

Fiscalizações: veículos 720 e pessoas 1.168

Veículos recuperados: 2

Armas: 10

Munições: 1.589

Dinheiro: R$ 23.338,00

Combustível: 11.495 litros

Cigarros: 101 pacotes

Cocaína: 66,460 kg

Presos/detidos: 37

