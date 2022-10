Operação Maria da Penha resulta na aplicação de mais de 270 medidas protetivas no Acre

A Central Telefônica de Atendimento 0800 254 3003 já está disponível a todos os usuários do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), moradores do interior do estado.

Por meio da central, é possível esclarecer dúvidas, solicitar serviços, fazer sugestões ou reclamações. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e as ligações são gratuitas.

O serviço 0800 está ligado à Central de Apoio ao Usuário do Saneacre, que além de receber sugestões, críticas propositivas, denúncias e elogios, agiliza as respostas às demandas encaminhadas pela população.

Ao fazer a sua solicitação, o usuário deve informar o número do CPF e da matrícula no Saneacre. Ao ser atendido receberá um número de protocolo de atendimento. De posse do número, poderá acompanhar o trâmite do seu pedido.

“Com a solicitação via central de atendimento temos a condição de atender mais rápido e melhor. No momento em que registramos a solicitação, a ordem de serviço é imediatamente aberta e já iniciamos os procedimentos para solucionar o problema”, explica Janderson de Assis, chefe do Departamento Comercial e de Faturamento do Saneacre.

Canais alternativos

Além da central 0800, o Saneacre mantém canais alternativos de comunicação com o usuário. Por meio das redes sociais no Instagram e no Facebook são divulgadas ações, obras em andamento, comunicados sobre o sistema de abastecimento de água.

Os canais também estão disponíveis para receber informações sobre rompimentos de adutoras, esgotos obstruídos e atender solicitações de ações emergenciais para o combate a vazamentos na rede de distribuição de água, além de informações sobre desperdício de água tratada nas residências.

