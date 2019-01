Durante a madrugada desta quinta-feira, dia 17, homens da Polícia Militar e Rodoviária Federal, apreenderam um veículo modelo Jeep/Renegate, placas OXP 3567, que tinha destino final, o lado boliviano. O motorista que não teve seu nome divulgado, já havia sido preso em novembro passado, pelo mesmo crime.

O carro teria sido roubado no dia 11 do mês corrente na capital, Rio Branco. A entrega do veículo iria render a quantia de R$ 1.000 reais ao motorista, que iria fazer a entrega no posto de gasolina na chegada de Epitaciolândia.

Foi informado que o veículo foi entregue ao motorista em um posto de gasolina próximo ao shopping da Capital por membros de uma facção. O veículo já estava com uma placa clonada que ainda estava com o lacre rompido de um outro da mesma marca.

As investigações estão em aberto e o motorista juntamente com o veículo, foram entregues na delegacia de Epitaciolândia.

Veja vídeo reportagem com Almir Andrade abaixo.



