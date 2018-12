Com a Operação Papai Noel, de reforço da fiscalização nas rodovias durante os feriados de fim de ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou cinco acidentes com seis vítimas no estado do Acre. De acordo com a polícia, não houve registro de mortes.

A ação ocorreu entre os dias 21 e 25 de dezembro e fiscalizou 559 pessoas. Além disso, a PRF fez a fiscalização de 493 veículos e testes de alcoolemia em 280 pessoas. Um auto de infração por embriaguez foi registrado.

Conforme os dados da PRF, dos cinco acidentes que ocorreram nas rodovias federais do estado, dois foram considerados graves. No mesmo período em 2017 foram registrados sete acidentes, sendo que quatro foram graves. A quantidade de feridos se manteve em relação ao ano passado. Já entre 21 e 25 de dezembro de 2017, foi registrada uma morte por acidente.

O inspetor da PRF, Nélis Newton, informou que o resultado da operação foi positivo. Segundo ele, as ações vão continuar ocorrendo no final do ano para reduzir ainda mais os números de acidentes.

“Foi dentro do que a gente havia programado, que era de reduzir tanto a quantidade de acidentes, quanto a de feridos e mortos. No caso dos feridos, ficou na mesma quantidade do ano passado, mas não tivemos mortos durante a Operação Natal e tivemos a redução dos acidentes graves. Na sexta-feira (28) começa a Operação Ano Novo, que vai até o dia 1 de janeiro”, disse o inspetor.

A polícia alerta para os cuidados que os motoristas devem ter ao pegar estrada. “A orientação é com relação à documentação, condições do veículo como os pneus e faróis. Durante o deslocamento, evitar excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos. É importante a utilização do cinto de segurança e ter uma atenção redobrada com esse período por conta das chuvas, que diminui bastante a visibilidade e a pista fica escorregadia”, complementou Newton.

