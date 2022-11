Operação policial apreende 46 quilos de cocaína na casa de taxista em Brasiléia

Trecho do Parque Centenário foi atingido por duas enchentes.

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura em parceria com a Prefeitura de Brasiléia por meio da secretaria municipal de Obras realiza nesta semana, serviço de recapeamento na Avenida Prefeito Rolando Moreira, trecho do parque Centenário.

O trecho é bastante movimentado por ciclistas, motoristas e transeuntes, mas devido a última enchente apresentou diversos problemas, entre eles a erosão.

O trabalho no local está sendo coordenado pelo vice- prefeito, Carlinhos do Pelado e pelo secretário Francisco Lima.

De acordo com o Secretário de Obras, Francisco Lima, os trabalhos estão a todo vapor, e a equipe está trabalhando para melhorar as condições de trafegabilidade. ” Estamos com nossa equipe durante essa semana com várias frentes de trabalho, inclusive nos bairros. Aqui no trecho do parque Centenário, estamos realizando pavimentação com massa asfáltica, o que vai facilitar o acesso e diminuir o fluxo de veículos nas principais ruas e avenidas que dão acesso ao centro de Brasiléia”, afirmou o secretário.

Ruas do bairro Marcos Galvão e Ferreira Silva também serão contempladas com serviço de melhoria e operação tapa- buracos na próxima semana.

