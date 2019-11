Uma grande operação envolvendo policiais do Bope e Polícia Civil no município de Xapuri, durante a noite desta sexta-feira, dia 22, foi possível localizar e prender o principal acusado de ter matado Josemar da Silva Cunha, o mecânico Tripinha, de 48 anos, com um tiro de espingarda no peito.

O caso ocorreu na tarde da última quarta-feira, dia 20, no Seringal Simitumba, colocação Campo Verde. A morte teria ocorrido pelo motivo de disputa por terras dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes.

O principal acusado que vinha sendo procurado desde o dia, foi identificado como Francisco da Silva Barroso, o Chico Doido. Este estava escondido na casa de uma irmã, localizada na zona rural próxima da cidade, além de estar com a arma do crime.

A prisão foi resultado de uma ação integrada das forças de segurança do estado que envolveu o trabalho de investigação feito pela Polícia Civil desde o levantamento feito no local do crime pelo inspetor Eurico Feitosa e a ação efetiva do Bope, que efetuou a prisão depois de uma busca minuciosa na região.

Francisco foi conduzido para a delegacia e se defendeu dizendo que agiu em legitima defesa, acusando Josemar de ter chegado em sua casa armado na companhia de outra pessoa, que também portava uma arma.

Segundo foi informado pelo jornalista Raimari Cardoso, correspondente do sitio ac24horas, o advogado de defesa conversou por telefone dizendo que a prisão de cliente foi ilegal, já que o prazo do flagrante para sua detenção havia vencido e que não havia um mandado de prisão preventiva emitido pela Comarca do Xapuri.

