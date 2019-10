Operação Rota Segura 2019 foi realizada em parceria com outros órgãos e ocorreu entre os dias 17 e 20 de outubro

THIAGO CABRAL, DO CONTILNET

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta segunda-feira (21) o balanço da última etapa da Operação Rota Segura 2019, realizada entre quinta (17) e domingo (20) nos principais acessos a Rio Branco, nas BR-317 e BR-364.

Durante a operação, que foi realizada em parceria com outros órgãos, foram abordados e fiscalizados 756 veículos e 825 pessoas. Ainda como resultado da operação, três, dos 227 condutores que realizaram o teste do bafômetro, foram autuados por dirigirem embriagados.

Duas pessoas também foram presas em flagrante durante a operação. No primeiro caso, um homem de 23 anos foi preso por tráfico de drogas, e no segundo caso, um homem de 26 anos foi detido com uma motocicleta roubada. No período, não houve acidentes com mortes nas rodovias federais que passam pelo estado.

